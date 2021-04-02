В Тверской области мужчина получил условный срок за угрозы бывшей жене проломить голову битой. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Ржевский городской суд дал три года условно мужчине, который похитил с работы свою бывшую жену. Ржевитянин просил её вернуться. Как аргумент он использовал бейсбольную биту.

28 апреля 2020 года 29-летний житель Ржева подкараулил свою экс-супругу, когда она возвращалась с обеденного перерыва, и предложил поговорить. Когда та отказалась, он потащил её к машине, несколько раз ударив по голове. В автомобиле начал угрожать битой, обещав проломить голову.

Затем мужчина поехал по улицам Ржева, угрожая врезаться во что-то и при этом резко прибавляя скорость. Когда они остановились на заправке, женщина смогла вырваться и убежать в здание заправочной станции, а там позвонить в полицию.

На суде пострадавшая сообщила, что претензий к подсудимому у неё нет, и они снова будут жить вместе. Поэтому срок любитель помахать битой получил условный.