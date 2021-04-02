В Тверской области МЧС предупреждает о высоком половодье в Белом

В Тверской области МЧС предупреждает о возможном подтоплении в Белом. Фото: Владимир ЗЕНКОВ

В региональном Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщают, что 2 апреля на реке Обша в городе Белый уровень воды превысил отметку «Высокое половодье». Это может привести к подтоплениям.

Если уровень воды в водоёме достигнет опасного уровня, будут затоплены пойма и низкие участки местности. Опасность грозит приусадебным участкам и расположенным на них домам.

Если вода начнёт затапливать верхние этажи построек, в МЧС советуют покидать зону бедствия. По возможности, предупредив об этом спасателей.

Телефоны единой службы спасения: 01, 101 и 112. «Телефон доверия» областного МЧС: (4822) 39-99-99.