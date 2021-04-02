В Тверской области все задолженности по детским пособиям выплатят в начале апреля

Центр «Тверская семья» назначил выплаты детских пособий на первые дни апреля. Фото: гугл карты/скрин

Центр «Тверская семья» назначил выплаты детских пособий на первые дни апреля. Организация областной минсемьи обязуется в эти сроки совершить текущие выплаты, а также не поступившие гражданам ранее. Задачу оперативно решить вопрос с ситуацией по выплатам пособий семьям региона поставил губернатор Игорь Руденя.

В марте глава региона сообщил, что расширена штатная численность Центра выплат, на обслуживание телефона горячей линии направлены дополнительные операторы, установлен жесткий график перевода средств гражданам.

Как сообщает областное правительство, за март 2021 года в Центре выплат «Тверская семья» обработано более 8000 заявлений на назначение детских пособий. Большая часть из них были поданы гражданами в конце 2020-го – начале 2021 годов.

В этот период шла передача функций от министерства соцзащиты населения Минсемьи региона.

300 заявлений еще находятся в обработке.

Вопросы по выплатам можно задать по телефону «горячей линии» Центра «Тверская семья» : 8-800-201-22-62. Также можно обращаться непосредственно в Центр по адресу: г.Тверь, наб. Реки Лазури, д. 20. Приемный день – среда, с 10:00 до 15:00.