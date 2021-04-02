В Тверской области фура опрокинулась при заезде на эстакаду

В ДТП пострадал водитель фуры Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло на 258-м км трассы М-11 "Нева" в Торжокском районе Тверской области.

По информации регионального УГИБДД, при движении в сторону Санкт-Петербурга водитель фуры при заезде на эстакаду с М-10 на М-11 не справился с управлением, наехал на ограждение и опрокинулся.

В аварии пострадал сам водитель. Признаков алкогольного опьянения у него нет. Угрозы жизни нет.

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