В 44-м выпуске «Ключей Твери» рассказали о Женском коммерческом училище, которое располагалось в здании нынешней шестой гимназии. Фото: принтскрин видео «Ключи Твери» №44. Женское коммерческое училище.

Программа об истории Твери выходит еженедельно и рассказывает о знаковых вехах истории города. Ведущий рубрики – экскурсовод и главный библиотекарь Тверской областной библиотеки имени Горького Людмила Соколова. На этот раз она поведала историю здания, расположенного по адресу Советская, 1.

Там, где сейчас действует шестая гимназия, в начале XX века функционировало Женское коммерческое училище. Оно находилось в ведении Министерства финансов, а затем Министерства торговли и промышленности Российской империи. В попечительский совет входили известные люди города.

На учёбу принимали девочек всех сословий с 8 лет. За 13 лет существования училища полный курс прошли около 300 девушек.

Подробнее об истории учреждения – в самом ролике.