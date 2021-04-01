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Экономика1 апреля 2021 17:01

На второй неделе Великого поста в Тверской области подорожали морковь, капуста и картофель

Тверьстат отчитался об изменении цен на продукты с 23 по 29 марта 2021 года
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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На первой неделе поста в регионе также дорожали картофель и капуста.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Статистическое ведомство еженедельно предоставляет отчёт об изменении цен на популярные пищевые продукты. За последнюю отчётную неделю (с 23 по 29 марта) больше всего в регионе подорожали овощи (морковь, капуста), овощные детские консервы и картофель.

Отметим, что это была вторая неделя Великого поста, времени, когда многие верующие переходят на преимущественно овощную диету. На первой неделе поста в Тверской области также дорожали картофель и капуста.

Рейтинг продуктов, которые подорожали больше всего, следующий:

Морковь (+6,2%);

Капуста белокочанная свежая (+5,1%);

Консервы овощные для детского питания (+4,4%);

Картофель (+4,1%);

Баранина, кроме бескостного мяса (+3,8%);

Лук репчатый (+3,5%);

Колбаса полукопчёная и варёно-копчёная (+3,3%);

Чай черный байховый (+3,1%);

Яйца куриные, десяток (+2,3%).

Подешевели в свою очередь: печенье (-4,1%), конфеты, глазированные шоколадом (-2,5%), Консервы мясные для детского питания (-1,7%).