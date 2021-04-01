На второй неделе Великого поста в Тверской области подорожали морковь, капуста и картофель

На первой неделе поста в регионе также дорожали картофель и капуста.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Статистическое ведомство еженедельно предоставляет отчёт об изменении цен на популярные пищевые продукты. За последнюю отчётную неделю (с 23 по 29 марта) больше всего в регионе подорожали овощи (морковь, капуста), овощные детские консервы и картофель.
Отметим, что это была вторая неделя Великого поста, времени, когда многие верующие переходят на преимущественно овощную диету. На первой неделе поста в Тверской области также дорожали картофель и капуста.
Рейтинг продуктов, которые подорожали больше всего, следующий:
Морковь (+6,2%);
Капуста белокочанная свежая (+5,1%);
Консервы овощные для детского питания (+4,4%);
Картофель (+4,1%);
Баранина, кроме бескостного мяса (+3,8%);
Лук репчатый (+3,5%);
Колбаса полукопчёная и варёно-копчёная (+3,3%);
Чай черный байховый (+3,1%);
Яйца куриные, десяток (+2,3%).
Подешевели в свою очередь: печенье (-4,1%), конфеты, глазированные шоколадом (-2,5%), Консервы мясные для детского питания (-1,7%).