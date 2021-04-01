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Происшествия1 апреля 2021 16:47

Десятилетняя девочка пострадала в ДТП на проспекте Чайковского в Твери

У дома №2 столкнулись две иномарки
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В ДТП пострадали женщина и ребенок

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла днем, 1 апреля, у дома №2 на проспекте Чайковского в Твери.

На участке, по информации УГИБДД России по Тверской области, водитель "Киа Рио" при перестроении совершила столкновение с попутным "Мерседесом".

В ДТП пострадала 30-летняя водитель и 10-летняя пассажирка "Киа". Девочка ехала на переднем сиденье. Признаков алкогольного опьянения у водителей нет.

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