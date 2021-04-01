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Происшествия1 апреля 2021 15:23

Выпавшая из окна в Твери пятилетняя девочка не получила серьезных повреждений

Обстоятельства случившегося выясняют следователи
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Следователи выясняют обстоятельства произошедшего

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Твери следователи выясняют обстоятельства ЧП на улице Склизкова. Вечером, 31 марта, из окна квартиры на третьем этаже выпала пятилетняя девочка.

Предварительно установлено, ребенок находился дома с мамой и братом. Девочка играла в комнате, залезла на подоконник, открыла окно и по неосторожности выпала из него. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение ДОКБ.

- Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, серьезных телесных повреждений у девочки не установлено, - сообщили подробности в региональном СКР.

По факту происшествия Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Также оценка исполнению родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних будет дана прокуратурой.

ЧП