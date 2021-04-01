В Тверской области изменен порядок выдачи 1 млн рублей педагогам за работу в сельских школах

В Тверской области педагоги, переезжающие на работу в сельскую местность и небольшие города, могут получить 1 млн рублей. Фото: Александр ЖМУЛИН

1 апреля губернатор Игорь Руденя провел заседание президиума областного правительства. на нем были согласованы и одобрены изменения в порядок предоставления единовременной компенсации учителям, которые едут работать в сельскую местность или города с населением до 50 тысяч человек.

Эта мера поддержки педагогов реализуется в регионах в рамках федеральной программы «Земский учитель».

В Тверской области педагоги, переезжающие на работу в сельскую местность и небольшие города, могут получить 1 млн рублей.

Средства предоставляются на конкурсной основе. На заседании усилены критерии отбора. . Также будет оцениваться наличие у педагога диплома с отличием и общий стажа преподавательской деятельности.

На предоставление единовременных компенсаций в этом году из федерального бюджета предусмотрено 9,2 млн рублей, из областного - 1,8 млн. В 2021-м поддержка может быть оказана 11 учителям.

В 2020-м компенсационная выплата была также предоставлена 11 педагогам.