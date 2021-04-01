В Тверской области по нацпроекту отремонтируют спортзалы в пяти сельских школах

В Холохоленской школе Вышневолоцкого городского округа отремонтирован спортзал. Фото: ПТО

Областное правительство сообщило, что в Холохоленской школе Вышневолоцкого городского округа отремонтирован спортивный зал. Это сделано в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

Как отметил губернатор Игорь Руденя по этому поводу, необходимо создавать равные возможности для занятий спортом и физкультурой для детей и в городе, и на селе.

В спортзале обновили трубы отопления, водоснабжения и водоотведения, заменили освещение, двери, напольное покрытие, привели в порядок стены и потолки, повесили новые баскетбольные щиты с корзинами. Также отремонтированы раздевалки и душевая.

В 2021 году запланирован ремонт спортзалов еще в пяти сельских школах, где обучается почти 600 детей. Это Борковская школа Бежецкого района, Княжегорская школа Зубцовского района, Ильинская и Неклюдовская школы Кимрского района, Краснооктябрьская школа Сонковского района.

Также в Великооктябрьской школе Фировского района будет установлено новое оборудование для уличной спортплощадки.