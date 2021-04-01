Ушел из жизни один из авторов первого Устава Твери, поэт и депутат Олег Горлов

Олег Горлов ушел из жизни в возрасте 60 лет Фото: tverduma.ru

В Твери 26 марта скоропостижно скончался один из авторов первого проекта Устава Твери, бывший депутат и поэт Олег Горлов. Ему было 60 лет.

Олег Васильевич Горлов родился 10 апреля 1960 года в Твери в семье инженера и учителя-словесника. Окончил Калининское (ныне – Тверское) суворовское военное училище, инженерно-строительный факультет Калининского политехнического института. Прошел путь от мастера строительного участка до директора строительного предприятия, возглавлял муниципальное предприятие Твери в сфере дорожно-строительного комплекса. В 1992 году окончил психологический факультет Санкт-Петербургского университета. Кандидат психологических наук.

Олег Васильевич принимал активное участие в общественной жизни Твери. В 1990-1993 гг. избирался депутатом Тверского городского Совета народных депутатов, возглавлял депутатскую комиссию по местному самоуправлению. В 1996-2000 избирался депутатом Тверской городской думы. Он - один из авторов первого Устава Твери. Выступил инициатором и организовал Тверской городской Центр научно-технического творчества молодежи.

В канун своего юбилея Олег Горлов рассказывал "КП"-Тверь", что свое первое стихотворение написал в возрасте пяти лет.

Член Союза писателей России, автор поэтических сборников, лауреат Премии Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства в номинации «За достижения в области литературы», Почетный работник культуры и искусства Тверской области.