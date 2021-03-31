На привокзальной площади в Твери обокрали мужчину без сознания

На привокзальной площади прохожий лишился телефона
Фото: Александр Новиков
В дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожной станции Тверь обратился 30-летний мужчина и рассказал, что на привокзальной площади ему стало плохо, он потерял сознание, а когда пришел в себя, то заметил пропажу мобильного телефона. Ущерб составил 16 000 рублей.
На место происшествия прибыли сотрудники ППСП, опросили свидетелей, составили ориентировку на предполагаемого преступника.
Злоумышленника задержали. Им оказался раннее судимый безработный 55-летний мужчина без ПМЖ. Похищенное у него изъяли и завели уголовное дело по статье "Кража". Фигурант заключен под стражу.