За 2020 год в Тверской области возросло количество мошенничеств через интернет

Начальник УМВД России по Тверской области, генерал-майор полиции Пётр Пырх подвёл итоги работы в 2020 году. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Согласно статистике, за «коронавирусный» 2020-й количество преступлений, который совершили с использованием всемирной сети увеличилось на 65,4%. Всего совершили почти пять тысяч мошенничеств, применяя информационные технологии.

В то время, как криминальных деяний против личности и имущественного характера стало меньше. По сравнению с 2019 годом, число убийств сократилось на 6%, причинения тяжкого вреда здоровью на 5,7%, разбоев на 25,6%, краж из квартир на 9,7%.

Такие данные озвучил на пресс-конференции начальник УМВД России по Тверской области, генерал-майор полиции Пётр Пырх. Он подчеркнул, что пандемия значительно повлияла на работу областной полиции. Но все полицейские, соблюдая требования Роспотребнадзора, продолжали нести службу. На сегодняшний день переболели 700 сотрудников правоохранительных органов. Три человека скончались.

20% сотрудников переболело, более 10% сделало прививки от коронавируса. И вакцинация продолжается.

Всего за прошлый год в полицию поступило почти 220 тысяч заявлений от граждан. Возбудили более 20 тысяч уголовных дел и 32 тысячи дел об административных правонарушениях. Раскрыто более семи тысяч преступлений.

Новый начальник УГИБДД России по Тверской области Дмитрий Арзанов положительно оценил укомплектованность служебного автопарка. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Также в разговоре с прессой представили нового начальника Управления ГИБДД по Тверской области, полковника полиции Дмитрия Арзанова. До перехода в Тверскую область он служил в Госавтоинспекции в Брянской области.