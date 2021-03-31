Набережная Цнинского канала разрушается в Вышнем Волочке Тверской области

Так сейчас выглядит набережная Цнинского канала в Волочке. Фото: vk.com/lovevolochek

В Вышнем Волочке Тверской области разрушается набережная Цнинского канала.

Отсутствуют несколько плит, укрепляющих береговую линию вдоль набережной. В этом месте берег всё больше разрушается под воздействием стихии и других факторов: уже исчез внушительный кусок. Промоина постепенно приближается к пешеходной части набережной.

О плачевном состоянии набережной Цнинского канала сообщает местное сообщество "Наш любимый Волочёк".

"Если так дело пойдёт и дальше, то скоро новая плитка, уложенная в рамках регионального проекта Тверской области «Формирование комфортной городской среды» уйдёт под воду," - пишут свидетели происходящего.

На опубликованных фотографиях также видно, что и верхняя часть набережной находится не в лучшем состоянии - грунт раскис, и местами даже образовались небольшие канавы.

Так сейчас выглядит набережная Цнинского канала в Волочке. Фото: vk.com/lovevolochek

Так сейчас выглядит набережная Цнинского канала в Волочке. Фото: vk.com/lovevolochek