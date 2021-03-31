Самую красивую осужденную выбрали в женской исправительной колонии Тверской области

Конкурс красоты в ИК-5 Фото: УФСИН России по Тверской области

В Тверской области в женской ИК-5 состоялся конкурс красоты среди осужденных "Мисс Северная Венеция".

На суд жюри девушки представили не только наряды, которые подготовили заранее, но и творческую программу. Участницы рассказывали в прозе или стихах о себе и своем городе, практиковались в макияже и кулинарии, приготовив различные восточные сладости: чак-чак, рахат-лукум и другие.

Завершающим этапом конкурса стало дефиле.

По итогам конкурса, как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области, "Мисс Северная Венеция" стала Ульяна М. Остальные участницы награждены титулами "Вице-мисс Северная Венеция", "Мисс Артистичность", "Мисс Очарование", "Мисс Элегантность" и "Мисс Оригинальность".