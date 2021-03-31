В Твери началась регистрация на Тотальный диктант - 2021, который можно написать очно, заочно и онлайн

Общероссийская проверка грамотности запланирована на 10 апреля (суббота). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

31 марта стартовала регистрация на Тотальный диктант - 2021. В Твери его напишут на двух площадках - в библиотеке имени Горького и в здании филфака ТвГУ. Общероссийская проверка грамотности запланирована на 10 апреля (суббота). Старт - в 14:00 по московскому времени.

В этом году Тотальный диктант можно написать очно, онлайн, или дома - на специальном бланке. Дома на бланке тверичане уже диктант писали - в 2020 году. Отличие этого года в том, что бланк можно самостоятельно скачать на сайте акции (в 2020-м его можно было получить только в специальных пунктах).

Независимо от того, как вы будете проходить поверку, необходимо заранее зарегистрироваться. Регистрация проходит на сайте Тотального диктанта. Подробную инструкцию о том, как это сделать, читайте на нашем сайте.

Напомним, автор текста Тотального диктанта - 2021 - известный писатель и журналист Дмитрий Глуховский, автор романов «Метро 2033», «Метро 2034» и мистического детектива «Сумерки».