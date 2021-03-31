В дорожном покрытии на Волоколамском проспекте в Твери образовался котлован

Специалисты ищут место повреждения Фото: администрация Твери

Коммунальное ЧП произошло на Волоколамском проспекте, у дома №7 в Твери накануне вечером. О происшествии утром, 31 марта, "КП"-Тверь" сообщили проезжающие мимо водители.

Очевидцы сообщают, что асфальт провалился напротив Армянской церкви в крайней правой полосе в сторону Смоленского переулка.

На месте провала уже работают коммунальные службы. Специалисты ищут место повреждения трубы. Выставлены ограждения. Движение на участке не затруднено.