В Твери будут судить банду "черных риелторов", которые сжигали и топили владельцев квартир

Две женщины и мужчина жестоко расправлялись со своими клиентами Фото: СУ СК РФ по Тверской области (скрин видео)

В Твери будут судить банду "черных риелторов", которые в 2019 году на территории Тверской и Ярославской областей проворачивали криминальные сделки с недвижимостью.

Трое жителей Ярославской области обвиняются в мошенничествах и убийствах.

23 сентября 2019 года в реке Нерль Калязинского района Тверской области было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Потерпевшую утопили, а к спине цепями привязали два металлических диска. Личность женщины была установлена. Следователи выяснили, что погибшая имела две квартиры в Ярославле общей стоимостью не менее 2,7 млн. рублей, которые после ее смерти перешли в собственность третьих лиц.

Совместно с сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области и управления по раскрытию резонансных преступлений ГУУР МВД России было установлено, что преступления в отношении погибшей совершили две женщины 1985 и 1968 годов рождения и мужчина 1979 года рождения. Одна женщина успела скрыться, остальных подозреваемых задержали.

5 февраля 2020 года третью 51-летнюю участницу преступной группы задержали. Свою вину она отрицать не стала и согласилась сотрудничать со следствием. Уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство.

Следователи выяснили, что после убийства и утопления женщины "риелторы" расправились и с ее супругом, опасаясь, что мужчина будет искать пропавшую жену. Потепревшего сожгли заживона участке недалеко от дороги Гаврилов-Ям – Пружинино Ярославской области. Квартиры погибших фигуранты оформили на третье лицо.

- Благодаря тесному взаимодействию следователей СК РФ по Тверской области с органом дознания, оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы указанных сотрудников, были установлены подозреваемые, а также добыты доказательства их причастности не только к убийству женщины, но и к мошенничеству в отношении последней, а также к убийству ее супруга. При поддержке сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России, а также сотрудников уголовного розыска областного МВД, было установлено также местонахождение трупа потерпевшего, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями будут переданы в суд для рассмотрения по существу.