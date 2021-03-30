Профессор ТГМУ, кавалер Ордена Гиппократа Вячеслав Чернин ушел из жизни в Твери

Вячеслав Чернин скончался в результате продолжительной болезни Фото: областной минздрав

30 марта 2021 года после тяжелой болезни в Твери скончался профессор кафедры факультетской терапии Тверского государственного медицинского университета, Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, кавалер Одена Гиппократа Вячеслав Васильевич Чернин.

Вячеслав Васильевич родился в 1935 году в Коканде Узбекской ССР. Окончил Саратовский медицинский институт. Много лет посвятил изучению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Защитил докторскую диссертацию на тему "Вопросы патогенеза, саногенеза и фазы рецидива язвенной болезни" в 1969 году, став одним из самых молодых докторов наук-клиницистов.

С 1976 по 2012 годы работал в Твери, руководил кафедрой факультетской терапии Тверского государственного медицинского университета и до последних дней жизни продолжал активно трудиться в качестве профессора.

Вячеслав Чернин удостоен профессиональных званий и наград. Автор 12 монографий, свыше 500 научных публикаций.

- Ученики, коллеги, профессиональное сообщество будет помнить Вячеслава Васильевича как высокообразованного ученого-гастроэнтеролога, щедро одаренного талантами, душевного, чуткого и отзывчивого человека с оптимистическим взглядом на жизнь, - написанов некрологе, опубликованном на сайте областного минздрава.

Коллектив университета, Министерство здравоохранения Тверской области и тверское медицинское сообщество выражают соболезнование родным и близким Вячеслава Чернина.

Прощание с профессором состоится 1 апреля, в 10:00 утра возле часовни на территории ОКБ.