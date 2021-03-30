В Тверской области из регионального бюджета выделят 20 млн рублей на дополнительное благоустройство

В регионе продолжается работа по преображению городских пространств. Фото: ПТО

В 2021 году в Тверской области дополнительно благоустроят 15 общественных территорий в рамках муниципальных программ формирования комфортной городской среды. На это выделят 20 млн рублей из бюджета региона. Вопрос рассмотрен 30 на заседании областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей.

Как сообщает областное правительство, в итоге в городе Конаково установят открытый павильон с навесными качелями на набережной Волги, в Удомле благоустроят сквер-бульвар по проспекту Энергетиков, в Торжке появится смотровая площадка, в Бежецке сделают наружное освещение в парке у набережной рядового Николаева.

В Калязине установят новый детский игровой комплекс, в Торопце и Западной Двине – новые спорткомплексы, в Кувшиново – баскетбольную площадку, в Нелидово благоустроят набережную реки Семиковка, в Осташкове продолжат улучшать городской парк «Юность».

В поселке Калашниково Лихославльского района поставят ограждение и посадят новые деревья и кустарники в сквере, в Спирово продолжат благоустройство Привокзальной площади, а в Старице - работы в молодежной зоне парка на улице Коммунистической.

Также два общественных пространства преобразят в поселках Великооктябрьский и Жарковский.

Осенью 2020 года между 38 муниципалитетами уже было распределено более 348 млн рублей из федерального и областного бюджетов на благоустройство 60 общественных территорий и 21 двора.