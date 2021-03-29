Юго-западный ветер усилится в Тверской области

Об ухудшении погоды предупредили жителей Тверской области Фото: Кирилл ПЕНКИН

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, объявило экстренное предупреждение.

По сообщению ведомства, 30 марта на территории Верхневолжья ожидается усиление юго-западного ветра отдельными порывами до 15 м/с.

Днем не исключены осадки, температуда воздуха +6... +11 градусов. Ночью до -1 градуса.

Жителей и гостей региона просят не принебрегать правилами безопасности, ограничить выход из зданий, не прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Будьте внимательны и осторожны!