В Тверской области из 343 местных инициатив для реализации отобрали 234

По ППМИ в регионе реализовано уже свыше 1200 проектов. Фото: администрация Твери

В 2021 году в регионе будет реализовано 234 проекта по Программе поддержки местных инициатив (ППМИ). Объем поддержки из областного бюджета - 146,2 млн рублей.

Как сообщило правительство региона, всего было подано 343 заявки, из них конкурсный отбор прошли 234 проекта. В прошлом году в конкурсе участвовало 325 проекта.

Особенность ППМИ в том, сами жители на общем голосовании решают решают, с какими проектами они хотят заявиться на конкурс ППМИ (чаще всего - это благоустройство территорий, ремонт дорог или водопроводов и т.д.). Регион выделяют основную часть суммы на реализацию, также добавляет муниципалитет и сами жители населенного пункта.

- ППМИ зарекомендовала себя как оперативный и действенный способ решения актуальных вопросов развития территорий, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Самыми активными участниками программы в этом году стали Старицкий район (35 проектов) и Вышневолоцкий городской округ (34), в Твери и Осташковском городском округе реализуют по 12 проектов, в Лихославльском районе – 10.

Подробная информация о проектах размещена на сайте министерства финансов Тверской области.

ППМИ стартовала в нашем регионе в 2013 году. За прошедшие пять лет в рамках программы создано или отремонтировано 1248 объектов общественной инфраструктуры.