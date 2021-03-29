В детских садах и школах Кувшиновкого района Тверской области детей кормили с нарушениями

В школьных столовых и детских садах прокуратура нашла нарушения Фото: Вадим МАЦНЕВ

Прокуратурой Кувшиновского района в ходе проверки выявлены нарушения при организации питания в школах №1 и №2, а также в трех детских садах - №1, №2 и №3.

В частности, еду для воспитанников готовили в поврежденной посуде, отсутствовали термометры для контроля температуры блюд на линии раздачи, в ежедневном меню сведения о калорийности порций не отражались, помещениям пищеблоков требуют ремонта и др.

Прокурором района руководителям образовательных организаций внесено пять представлений, которые рассмотрены и удовлетворены, восемь человек привлечены к дисциплинарной ответственности. Пять должностных лиц оштрафованы.

Устранение нарушений остается на контроле прокурора. Постановления не вступили в законную силу.