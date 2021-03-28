Неповторимый оригинал и жалкая копия: интернет-мем сравнил дрифтующий трамвай в Твери с контейнеровозом, застрявшим в Суэцком канале

Что здесь есть неповторимый оригинал, вполне очевидно, считает автор забавного мема. Фото: соцсети

Авария в Суэцком канале питает вдохновение интернет-юмористов: «Ever Given», контейнеровоз компании «Evergreen», севший на мель и заблокировавший судоходство, стал героем мемов.

Чего только мастера фотошопа уже не придумали. И репинские бурлаки на Волге застрявший контейнеровоз вытаскивали, и Годзиллу с Кинг-Конгом на помощь призывали… Мемов масса - гугли, да наслаждайся.

Верхневолжье тоже юмористами богато. Автор одного из мемов (не самого скучного, кстати) сравнивает «Ever Given» и … тверской трамвай. Чей-то внимательный глаз подметил занятное сходство между двумя фото: контейнеровоза, заблокировавшего в 2021 году судоходный канал в Египте и тверского трамвая, перегородившего в 2012 году Новый мост в Твери.

Помните, как это было? 21 мая 2012 года трамвай №11 сошёл с рельсов и начисто заблокировал движение в обе стороны. Тверской дрифт – такое название тогда придумали для этого явления горожане: трамваи сходили с ветхих путей не единожды.

Какое же из этих событий есть неповторимый оригинал, а какое – лишь жалкая пародия? Автору мема ответ на этот вопрос очевиден. А как вам?