Под Тверью внедорожник врезался в автобус тульской детской спортивной школы

Снимок, сделанный очевидцами на месте ДТП с автобусом спортшколы. Фото: vk.com/evakuatoritveri

Под Тверью на трассе М-10 близ деревни Никулино внедорожник врезался в пассажирский автобус марки "Hyundai", который мог перевозить детей. Надпись на борту автобуса извещает, что это транспорт спортивных школ города Тулы. Внедорожник врезался в автобус сзади, судя по всему, машины ехали в попутном направлении.

На фото, опубликованных очевидцами в сети, не видно пассажиров автобуса, поэтому нельзя с уверенностью сказать, были ли на момент аварии в нём дети и сколько их было. Информации о пострадавших пока также нет.

Судя по фото- и видеоматериалам группы "Подслушано у эвакуаторов Тверь и Тверская обл", внешне автобус пострадал не сильно, а вот у внедорожника в щепки смята передняя часть, видны сработавшие подушки безопасности. На некотором удалении от автобуса (впереди) стоит ещё одно легковое авто. Какое участие оно приняло в аварии, пока не ясно.

"КП"-Тверь" опубликует подробности этого ДТП, когда они станут известны.