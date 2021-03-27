Автомобилист поблагодарил сотрудников ГИБДД Тверской области за помощь на дороге

Старший инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Дмитрий Краев и инспектор ДПС, лейтенант полиции Кирилл Котлов. Фото: УМВД по Тверской области.

Начальник УМВД по Тверской области, генерал-майор полиции Пётр Пырх получил благодарственное письмо от автомобилиста из Тверской области.

Мужчина написал, что 11 февраля 2021 года на трассе Россия у него закончился бензин и его Рено заглохло. Случилось это в Конаковском районе. Он включил аварийку, стал голосовать проезжающим мимо автомобилям, но никто не останавливался. На улице было -18, а ощущалось как -26, и мужчина начал замерзать.

В этот момент стоящий на обочине автомобиль заметили сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области. Старший инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Дмитрий Краев и инспектор ДПС, лейтенант полиции Кирилл Котлов немедленно предложили мужчине помощь.

Они довезли его до заправки. Там мужчина заполнил канистру бензином и полицейские вернули его к автомобилю. Сотрудники ГИБДД не покидали автомобилиста, пока не убедились, что машина у него завелась и он может ехать дальше.

- Я очень благодарен за слаженную и бескорыстную работу полиции. Большое Вам спасибо за то, что такие вежливые и хорошие люди работают в Вашем подразделении,- говорится в письме.