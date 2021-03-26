Регистрация на "Тотальный диктант 2021" в Твери откроется 31 марта

В Твери "Тотальный диктант" напишут в девятый раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 апреля Тверь в девятый раз присоединится к Всемирной акции "Тотальный диктант".

Для участников в этом году организовано две площадки. Впервые местом проведения выбрана библиотека имени Горького в Свободном переулке, 28. Диктант пройдет в большом читальном зале. Вторым местом проведения традиционно станет корпус филфака ТвГУ на проспекте Чайковского, 70.

Для посещения акции по указанным адресам необходима обязательная регистрация на сайте. Она откроется 31 марта.

- Связано это с еще не завершившейся пандемией коронавируса. Организаторы планируют шахматную рассадку участников, за исключением родных, им можно будет сесть вместе. Также каждому участнику измерят температуру, выдадут маску, предоставят антисептик, - рассказали организаторы на официальной странице диктанта в соцсети.

Перед началом диктанта участникам акции "Тотальный диктант - 2021" покажут короткометражный фильм "Обещания". Сюжет фильма перекликается с текстом самого диктанта, который написал российский писатель и сценарист Дмитрий Глуховский.

Начало диктанта в 14:00 по московскому времени.