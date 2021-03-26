Регистрация на "Тотальный диктант 2021" в Твери откроется 31 марта

В Твери "Тотальный диктант" напишут в девятый раз
Фото: Алексей БУЛАТОВ
10 апреля Тверь в девятый раз присоединится к Всемирной акции "Тотальный диктант".
Для участников в этом году организовано две площадки. Впервые местом проведения выбрана библиотека имени Горького в Свободном переулке, 28. Диктант пройдет в большом читальном зале. Вторым местом проведения традиционно станет корпус филфака ТвГУ на проспекте Чайковского, 70.
Для посещения акции по указанным адресам необходима обязательная регистрация на сайте. Она откроется 31 марта.
- Связано это с еще не завершившейся пандемией коронавируса. Организаторы планируют шахматную рассадку участников, за исключением родных, им можно будет сесть вместе. Также каждому участнику измерят температуру, выдадут маску, предоставят антисептик, - рассказали организаторы на официальной странице диктанта в соцсети.
Перед началом диктанта участникам акции "Тотальный диктант - 2021" покажут короткометражный фильм "Обещания". Сюжет фильма перекликается с текстом самого диктанта, который написал российский писатель и сценарист Дмитрий Глуховский.
Начало диктанта в 14:00 по московскому времени.