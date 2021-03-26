Мошенники в Твери обманули студентку, бухгалтера, врача и воспитателя

За сутки мошенники обманули семь человек Фото: Анастасия Осипова

В Твери за минувшие сутки жертвами мошенников стали семь человек, которые перевели злоумышленникам в общей сложности 1,2 миллиона рублей. О данных фактах рассказали в УМВД России по Тверской области.

На уловки жуликов, которые предсталялись сотрудниками банков попались обычные жители города: 44-летняя воспитательница детского сада, 59-летний главный специалист НИИ, 23-летний врач-стоматолог, 32-летний врач Областной клинической больницы, 19-летний лаборант металлургической компании, 18-летняя студентка, 47-летний бухгалтер организации и 29-летний руководитель компании.

- Все они неоднократно слышали о мошеннических действиях, но когда злоумышленники позвонили именно им и заставили действовать по мошеннической схеме, все они поддались обманным уловкам, - сообщили в полиции.

Потерпевшие сообщали реквизиты своих банковских карт или через ближайшие банкоматы самостоятельно переводили деньги на "безопасные счета" или продиктованные номера.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.