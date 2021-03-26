Пьяный водитель на "Субару" перевернулся в кювет в Тверской области

Водитель на иномарке опрокинулся в кювет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла на 37-м км автодороги Осташков-Волговерховье в Осташковском городском округе Тверской области.

64-летний видитель, управляя автомобилем "Субару Форестер", опрокинулся в кювет. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения, он не справился с управлением.

В ДТП мужчина получил травмы, ему оказана помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.