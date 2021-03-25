В Тверском медицинском университете выделят 395 мест для целевого набора. Фото: скрин с google.ru/maps

В 2021 году в Тверском государственном медицинском университете для целевого набора студентов запланировано выделить 218 мест по направлениям специалитета и 177 – в ординатуре. Всего будет набрано 395 "целевиков".

В прошлом году к работе в больницах и клиниках региона были трудоустроены 67 выпускников ТГМУ, которые обучались по целевому направлению.

О расширении целевого набора медиков в Тверской области сообщил губернатор Игорь Руденя в прямом телеэфире в феврале 2021 года. Глава региона тогда отметил, что регион готов и далее развивать систему подготовки медиков-целевиков.

Также с 2021 года на 50% увеличен размер ежегодной выплаты для студентов и ординаторов, обучающих в вузе по целевому набору. Сейчас это 36 тыс. рублей для обучающихся по программам специалитета (ранее была 24 тыс. рублей) и 75 тыс. для обучающихся по программам ординатуры (ранее – 50 тыс. рублей).

Приемная кампания в ТГМУ стартует 18 июня 2021 года. В областном минздраве открыта «горячая линия» по вопросам целевого обучения: (4822) 32-36-04.