Трансгендер будет досиживать срок в мужской колонии в Тверской области

Трансгендер будет досиживать срок в мужской колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверскую область этапирован осужденный за мошеничество Назар Гулевич. Мужчина оказался не обычным заключенным, а трансгендером.

Назар по паспорту мужчина, а физиологически - женщина.

Как сообщает издание "Росбалт", два года осужденный отсидел в одиночной камере в женском СИЗО. За несколько месяцев до конца срока мужчину с женскими половыми органами по неизвестным причинам отправили в мужскую колонию. В какой именно колонии Назар Гулевич будет досиживть срок не сообщается.