В Тверской области мужчина угнал автомобиль и опрокинулся в кювет

Машину нашли в кювете Фото: УМВД России по Тверской области

Заявление об угоне в полицию написала 41-летняя жительница Калининского района. Женщина рассказала, что отдала в ремонт знакомому свой автомобиль "Шевроле Блазер", а когда вернулась, машины не оказалось на месте.

Полицейские выяснили, что мужчина выпивал со знакомым, гость решил поехать за добавкой и взял чужую машину.

Патрульные службы нашли автомобиль в кювете в районе деревни Первомайские Горки.

К преступлению оказался причастен 57-летний житель Калининского района. Мужчина рассказал, что не справился с управлением и вылетел в кювет, а потом скрылся с места ДТП.

По ч. 1 статьи 166 УК РФ фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.