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Происшествия24 марта 2021 16:08

В Тверской области женщина сменила номер мобильного и лишилась денег

Новый абонент списал деньги с привязанной к номеру банковской карты
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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С карты женщины списали 90 000 рублей

Фото: Анастасия Осипова

В полицию о краже заявила 34-летняя жительница Калининского района, сообщив, что с ее карты списали 90 тысяч рублей.

Полицейские отправили запрос в банк и выяснили, что карта женщины была привязана к мобильному номеру, который уже перешел к другому абоненту.

Личность подозреваемой установлена. Ею оказалась 35-летняя женщина из Лихославльского района. Она приобрела SIM-карту и на протяжении нескольких месяцев периодически переводила с банковского счёта женщины деньги на свою карту. В содеянном подозреваемая созналась.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

Криминал