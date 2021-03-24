В Тверской области женщина сменила номер мобильного и лишилась денег

С карты женщины списали 90 000 рублей
Фото: Анастасия Осипова
В полицию о краже заявила 34-летняя жительница Калининского района, сообщив, что с ее карты списали 90 тысяч рублей.
Полицейские отправили запрос в банк и выяснили, что карта женщины была привязана к мобильному номеру, который уже перешел к другому абоненту.
Личность подозреваемой установлена. Ею оказалась 35-летняя женщина из Лихославльского района. Она приобрела SIM-карту и на протяжении нескольких месяцев периодически переводила с банковского счёта женщины деньги на свою карту. В содеянном подозреваемая созналась.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.