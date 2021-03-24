В Тверской области увеличен размер субсидий для аграриев-растениеводов

Ставку субсидии на посевную площадь, засеянную льном- долгунцом увеличивают в 3,5 раза. Фото: ПТО

На заседании областного правительства принято решение усилить господдержку сельхозпредприятий региона. Речь идет об аграриях, занимающихся растениеводством.

Губернатор Игорь Руденя не раз отмечал, что размер субсидий для агропредприятий необходимо увеличить.

- Повышая ставки субсидий для сельхозтоваропроизводителей, увеличивая направления субсидирования, государственную поддержку, - мы модернизируем наши отраслевые программы в сельском хозяйстве, - считает глава региона.

В итоге, будет усилена поддержка элитного семеноводства. Ставку субсидии на посевную площадь, засеянную льном- долгунцом увеличивают в 3,5 раза: с 1700 рублей до 6000 рублей. На посевную площадь, засеянную зерновыми культурами - с 1125 рублей до 1550 рублей.

Также в льноводческой отрасли повышена ставка субсидии на посевную площадь в части оплаты затрат на агроработы: с 10 000 рублей до 10350 рублей.

Кроме того, увеличены ставки субсидии при возмещении части затрат на проведение агротехнологических работ: до 1100 рублей – для яровых зерновых и зернобобовых культур, до 660 рублей – для кормовых культуры, до 4950 рублей – для овощей открытого грунта.

Как сообщает областное правительство, получить господдержку сможет 191 хозяйство региона.

На предоставление субсидий из федерального и областного бюджетов выделяется 129,7 млн рублей.