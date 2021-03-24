В Бологом Тверской области сгорела квартира в пятиэтажном доме

По словам очевидцев, хозяев на момент пожара дома не было Фото: Кирилл ЧАЩИН

Пожар произошел днем, 23 марта, в доме №2 по улице Некрасова в Бологое Тверской области.

Из-за короткого замыкания электропроводки загорелась розетка в однокомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного дома.

- Огнем уничтожена внутренняя отделка кухни на площади 10 квадратных метров, - уточнили в ГУ МЧС России по Тверской области. - На месте работали отделения ПСЧ-25.

По словам очевидцев, хозяев на момент пожара дома не было. Никто не пострадал.