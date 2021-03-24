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Происшествия24 марта 2021 10:42

В Бологом Тверской области сгорела квартира в пятиэтажном доме

Никто не пострадал
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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По словам очевидцев, хозяев на момент пожара дома не было

Фото: Кирилл ЧАЩИН

Пожар произошел днем, 23 марта, в доме №2 по улице Некрасова в Бологое Тверской области.

Из-за короткого замыкания электропроводки загорелась розетка в однокомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного дома.

- Огнем уничтожена внутренняя отделка кухни на площади 10 квадратных метров, - уточнили в ГУ МЧС России по Тверской области. - На месте работали отделения ПСЧ-25.

По словам очевидцев, хозяев на момент пожара дома не было. Никто не пострадал.

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