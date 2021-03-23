Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тверь
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тверь
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды23 марта 2021 19:08

На вечере скрипичной музыки в Твери выступят студенты музыкального колледжа имени Мусоргского

Концерт «Магия смычка» представит публике произведения классиков
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий

Концерт «Магия смычка» пройдёт в Горьковке.

Фото: Оксана АКМАЕВА

В ближайшее воскресенье, 28 марта, в Твери состоится вечер скрипичной музыки. Концерт «Магия смычка» пройдёт в Музыкальной гостиной тверской Горьковки.

Перед гостями выступят молодые талантливые музыканты - студенты-скрипачи преподавателя Тверского музыкального колледжа имени Мусоргского Елены Филипповой.

- В исполнении юных виртуозов прозвучат сочинения Вивальди, Глазунова, Динику, Рахманинова, Дебюсси, Бартока, Венявского, Вьетана, Баха, Шостаковича,- обещают организаторы музыкального вечера.

Концерт «Магия смычка» начнётся 16.00.

Культура