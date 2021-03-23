Алиментщица отправится в колонию за долги в Тверской области

В Тверской области за долги осудили алиментщицу Фото: Мария ЛЕНЦ

Перед судом предстала жительница Молоковского района, обвиняемая в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетнего сына.

В судебном заседании установлено, что 47-летняя судимая, не работающая женщина ранее привлекалась к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов на ребенка. Мать задолжала сыну 50 000 рублей. На путь исправления женщина так и не встала.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимую виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.