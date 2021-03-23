В Твери девушка по просьбе лжебанкира за месяц оформила кредиты в пяти банках

Девушка брала кредиты, а деньги переводила мошеннику Фото: Анастасия Осипова

26-летней жительнице Твери позвонил мужчина, представился сотрудником банка, сообщил, что на ее имя оформили кредит и предложил "перехватить" деньги.

Потерпевшая сделала все по инструкции и на разны мобильные номера перевела требуемую сумму. Через несколько дней ситуация повторилась. Мошенник убедил девушку никому не рассказывать об операции и пригрозил ответственностью за разглашение данных.

В течение месяца девушка оформляла кредиты в разных банках и переводила деньги мошеннику. Общая сумма составила 1,7 млн рублей.

По статье "Мошенничество" следователями Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело.