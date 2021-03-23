На рынках в Тверской области продолжается проверка овощей, фруктов и посадочного материала

Фрукты не прошли фитосанитарный контроль Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Тверской области в ходе рейда Управления Россельхознадзора по стационарным торговым точкам и на рынках в Кимрах было установлено, что в двух случаях граждане осуществляли реализацию партий пакетированных семян овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2021 году.

Также был выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с виноградом из Турции, яблоками из Республики Молдова, хурмой из Азербайджана, не прошедшими в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.