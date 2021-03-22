Нуждающегося в медпомощи мужчину несколько месяцев ищут в Тверской области

Мужчину ищут с ноября прошлого года Фото: ВПСО "Сова"

Александр Владимирович Бушмин, 1982 года рождения пропал 16 ноября прошлого года. Ориентировка на его поиск появилась в группе "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область" в соцсети.

Как сообщают волонтеры, мужчина нуждается в медицинской помощи и может находиться в Ивановской или в Тверской областях.

Пропавший ростом 180 см, среднего телосложения, волосы вьющиеся русые, глаза зеленые. Одет в темно-синюю куртку, темно-синие штаны, черную шапку и ботинки.

Всех, кто обладет информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(903)353-24-21, 8(904)014-12-34 или 102.

Требуется помощь волонтеров!