В Вышнем Волочке Тверской области ликвидирован наркопритон

Житель Вышнего Волочка задержан за организацию наркопритона Фото: УМВД России по Тверской области

В Вышнем Волочке Тверской области сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке спецназа в одном из домов по улице Котовского задержали мужчину, организовавшего наркопритон.

Безработный 36-летний владелец квартиры предоставлял свою жилплощадь наркозависимым людям. Ранее мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления.

В момент задержания в квартире находились трое местных жителей в состоянии наркотического опьянения. На них составлены административные материалы. Содержатель наркопритона задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.