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Общество21 марта 2021 12:33

Губернатор Тверской области поздравил со столетием учительницу-ветерана Великой Отечественной войны

Труженица тыла Нина Фаренюк отмечает вековой юбилей
Степан КАМЕНЕВ
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В Тверской области исполнилось 100 лет труженице тыла Нине Фаренюк.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

21 марта 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Нине Фаренюк. К поздравлениям присоединился губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Нина Николаевна всю жизнь проработала учителем в школе, преподавала немецкий язык. У нее трое детей, пятеро внуков и четыре правнука. Имеет государственные награды, в том числе, медаль «Труженик тыла» и юбилейные медали Великой Отечественной войны.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя пожелал тверичанке здоровья. В поздравительной телеграмме он также подчеркнул значимость труда Нины Фаренюк.

– Вы наполнили свой жизненный путь созидательным трудом. Избрав профессию педагога, вы много лет обучали и воспитывали достойных граждан нашей страны. Созданная вами большая крепкая семья хранит исконные традиции нашего народа, – отмечено в поздравлении от главы региона.

Игорь РУДЕНЯ