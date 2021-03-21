Губернатор Тверской области поздравил со столетием учительницу-ветерана Великой Отечественной войны

В Тверской области исполнилось 100 лет труженице тыла Нине Фаренюк.
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
21 марта 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Нине Фаренюк. К поздравлениям присоединился губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Нина Николаевна всю жизнь проработала учителем в школе, преподавала немецкий язык. У нее трое детей, пятеро внуков и четыре правнука. Имеет государственные награды, в том числе, медаль «Труженик тыла» и юбилейные медали Великой Отечественной войны.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя пожелал тверичанке здоровья. В поздравительной телеграмме он также подчеркнул значимость труда Нины Фаренюк.
– Вы наполнили свой жизненный путь созидательным трудом. Избрав профессию педагога, вы много лет обучали и воспитывали достойных граждан нашей страны. Созданная вами большая крепкая семья хранит исконные традиции нашего народа, – отмечено в поздравлении от главы региона.