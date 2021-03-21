В Тверской области вандалы вновь разгромили могилы на кладбище

В Тверской области вандалы опять разгромили могилы на кладбище в Конаково. Фото: Яна ЛИСИНА

Фотографии с кладбища выложили в социальных сетях в сообществе «Подслушано Конаково Редкино Завидово» (орфография сохранена. – Рад.). Уроненные на могилы памятники сфотографировали местные жители. Сколько всего надгробий повредили вандалы – не уточняется.

Автор поста указывает, что памятники сломаны, в частности, на братской могиле.

В комментариях к записи в соцсетях одни винят наркоманов, которые предположительно ищут так называемые «закладки» в некрополе, другие считают, что таким образом неизвестные заставляют заказывать новые памятники. В любом случае, люди сходятся во мнении, что это происходит далеко не в первый раз.