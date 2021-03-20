У областной больницы в Твери расцвели первые подснежники

Первые подснежники у областной больницы в Твери. Фото: VK/Светлана Орлова

Подснежники-галантусы расцвели Тверской областной больницы. Первоцветы можно увидеть на больничной клумбе. Цветы сфотографировала и разместила на своей страничке соцсети ВКонтакте тверичанка Светлана Орлова.

Эти фото уже перепостили крупные тверские паблики. Позитив сегодня в цене. Пользователям подснежники нравятся и они голосуют «лайками» и одобрительными комментариями.

Галантусы расцвели не рано, а вовремя. Ведь время из цветения в нашей полосе - как раз начало марта.

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