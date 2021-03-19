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Происшествия19 марта 2021 22:43

В Твери водитель на "Газели" сбил восьмилетнюю девочку

Пострадавшую доставили в больницу
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Девочку с травмами доставили в ДОКБ Фото: областной минздрав

ДТП произошло на улице Хромова у дома №27 в Твери около 21:00 вечера, 19 марта. Водитель на "Газели" наехал на восьмилетнюю девочку.

- Девочка гуляла одна и выбежала из-за припаркованного автомобиля, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

На место аварии приезжали скорая, пожарные, ДПС.

- У девочки вся голова в крови, но она сама зашла в "скорую", - сообщили очевидцы. Как стало известно, у пострадавшей - травма лба, сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Ребенка доставили в ДОКБ.

ДТП