Под Тверью собаки по полю преследовали лося

Собаки гоняли лося по полю в Тверской области Фото: vk.com/vktver/Владимир Беликов

В Калининском районе Тверской области 19 марта очевидцы сняли на видео, как стая собак преследует лося. Невозмутимый лось шел по полю возле дороги Тверь – Кулицкая, когда к нему подбежали три собаки, стали лаять и выть.

Сохатый не обратил на них никакого внимания и продолжил свой неторопливый путь. Собаки нападать тоже не стали, а лишь проявили интерес к нежданному гостю.

Видеозапись опубликовал Владимир Беликов в сообществе "Тверь ВКонтакте" в соцсети.