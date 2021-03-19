В Тверской области организуют Центр сопровождения инвестиций

В областном правительстве объявили о создании Центра сопровождения инвестиций. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

19 марта на заседании президиума областного правительства обсуждался вопрос поддержки инвестиционных проектов. В частности, принято решение создать Центр сопровождения инвестиций.

Это организация будет заниматься оказанием услуг по подбору, подготовке и предоставлению инвесторам земельных площадок для реализации проектов в нашем регионе.

Как сообщает областное правительство, уже сейчас за центром закреплено порядка 100 земельных участков, в том числе для реализации проектов в сфере городского развития.

Задачу усилить сопровождение инвестпроектов поставил перед чиновниками в декабре прошлого года губернатор Игорь Руденя.

- Наша задача - войти в пятерку лучших субъектов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций в экономику, инфраструктуру и социальную сферу, - объявил тогда Игорь Руденя.

В регионе за последние 5 лет реализовано 65 инвестпроектов и создано 7400 рабочих мест.