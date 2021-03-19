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Происшествия19 марта 2021 14:29

Гендиректор строительного предприятия в Тверской области оказался мошенником

Он брал с клиентов деньги на изготовление домокомплектов и тратил их на свои нужды
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Гендиректор завода присваивал деньги клиентов

Фото: Анастасия Осипова

Факт мошенничества выявили представители правоохранительных органов на одном из строительных предприятий Вышневолоцкого городского округа. С заявлениями о мошенничестве обратились девять человек. Заявители поясняли, что генеральный директор фирмы обманывает клиентов и похищает их деньги.

В ходе проверки у завода была обнаружена фиктивная задолженность. Также выяснилось, что гендиректор заключал с клиентами из разных регионов страны договоры на изготовление домокомплектов, а полученные деньги проводил через официальный расчётный счёт предприятия и тратил на нужды завода, а также на личные нужды.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Сумма причиненного ущерба не уточняется.

Криминал