Гендиректор строительного предприятия в Тверской области оказался мошенником

Гендиректор завода присваивал деньги клиентов Фото: Анастасия Осипова

Факт мошенничества выявили представители правоохранительных органов на одном из строительных предприятий Вышневолоцкого городского округа. С заявлениями о мошенничестве обратились девять человек. Заявители поясняли, что генеральный директор фирмы обманывает клиентов и похищает их деньги.

В ходе проверки у завода была обнаружена фиктивная задолженность. Также выяснилось, что гендиректор заключал с клиентами из разных регионов страны договоры на изготовление домокомплектов, а полученные деньги проводил через официальный расчётный счёт предприятия и тратил на нужды завода, а также на личные нужды.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Сумма причиненного ущерба не уточняется.