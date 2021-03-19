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Общество19 марта 2021 14:20

В преддверии каникул школьникам напомнили о безопасности на дорогах Тверской области

"Родительский патруль" провел акцию "Носи световозвращатель - стань заметен в темноте!"
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Школьникам напоминают о безопасности в преддверии каникул Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области в преддверии весенних школьных каникул Госавтоинспекция совместно с "Родительским патрулем" напоминает школьникам о правилах дорожного движения и безопасности на дороге.

Так, в Вышнем Волочке состоялась акция "Носи световозвращатель - стань заметен в темноте!". Школьникам напомнили, насколько важно использовать световозвращатели. Участники акции проверили, как ученики переходят дорогу и соблюдают ПДД.

В конце акции ребятам подарили световозвращатели и призвали быть внимательнее на проезжей части.