В преддверии каникул школьникам напомнили о безопасности на дорогах Тверской области

Школьникам напоминают о безопасности в преддверии каникул Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области в преддверии весенних школьных каникул Госавтоинспекция совместно с "Родительским патрулем" напоминает школьникам о правилах дорожного движения и безопасности на дороге.

Так, в Вышнем Волочке состоялась акция "Носи световозвращатель - стань заметен в темноте!". Школьникам напомнили, насколько важно использовать световозвращатели. Участники акции проверили, как ученики переходят дорогу и соблюдают ПДД.

В конце акции ребятам подарили световозвращатели и призвали быть внимательнее на проезжей части.