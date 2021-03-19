Жители Тверской области могут поделиться воспоминаниями родственников-фронтовиков, записав их на видео

Поделиться воспоминаниями родственников-фронтовиков могут жители Тверской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Тверской области могут участие во втором открытом Всероссийском онлайн-фестивале «Спасибо за Победу!». В прошлом году мероприятие объединило 60 тысяч участников со всего мира.

Победителей выбирали онлайн-голосованием. Марафон из работ конкурсантов продолжался в эфире 75 часов.

В этом году организаторы фестиваля решили привлечь зрителей к созданию уникальной военной видеолетописи. Для этого воспоминания нужно записать на видео в максимально хорошем качестве и отправить на сайт spasibo.pobeda.tv. Все видеозаписи участников будут доступны к просмотру, а избранные работы покажут в эфире телеканала «Победа» к 9 мая.

- Такие проекты важны для патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения памяти о Великой Отечественной войне и ее героях, - отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.